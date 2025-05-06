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Эксперт La Gazzetta dello Sport: «Феррари» было бы лучше взять Ферстаппена, а не Хэмилтона

Эксперт La Gazzetta dello Sport: «Феррари» было бы лучше взять Ферстаппена, а не Хэмилтона
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Обозреватель La Gazzetta dello Sport Арианна Равелли поделилась мнением о выступлении семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Что касается пилотов, то Леклер выкладывается по полной. А по Хэмилтону остаётся знак вопроса. Возможно, Майами станет началом адаптации, но он грандиозная фигура, от которой ждут что-то грандиозное. Есть сомнения в том, что этот брак (который, надо признать, хорош для Формулы-1) не позволяет паре сохранять равновесие. «Феррари» должна была ориентироваться на среднесрочную и долгосрочную перспективу, и тогда было бы лучше дождаться шанса заполучить Ферстаппена. Это видно по его одиночной борьбе с доминирующим «Маклареном», — написала Равелли.

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