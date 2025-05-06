Представлен внедорожный MINI Countryman, созданный при участии раллийной команды

Тюнинг-компания delta4×4 представила внедорожный вариант Mini Countryman, созданный при участии гоночной команды X-raid, известной в том числе по выступлениям на ралли «Дакар».

Внедорожный Mini Countryman от delta4x4 и X-raid Фото: delta4x4

Автомобиль оснащён специально разработанной раллийной подвеской, а дорожный просвет увеличен на 50 мм. Кроме того, новинка получила расширенный на 10 мм с каждой стороны кузов. У автомобиля также особые диски delta4×4 Hanma и шины Loder AT.

Внедорожный Mini Countryman от delta4x4 и X-raid Фото: delta4x4

Кроме того, Mini Countryman получил платформу на крыше, позволяющую закрепить лестницы, запасное колесо, лопаты или топливные канистры. Спереди машина оснащена гоночными фарами PIAA, а по бокам на ней размещёны логотипы команды X-raid.

Внедорожный Mini Countryman от delta4x4 и X-raid Фото: delta4x4

Напомним, X-raid — одна из самых успешных команд в ралли-рейдах. Она шесть раз побеждала на ралли «Дакар», причём трижды за рулём внедорожников Mini от X-Raid эту гонку выигрывал Стефан Петерансель. Кроме того, в 2010-х годах на подготовленных X-raid автомобилях Кубок мира ФИА выигрывали Леонид Новицкий и Владимир Васильев.