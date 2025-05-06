Марко: преувеличение говорить, что «Ред Булл» находится в кризисе

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о положении команды после первых пяти этапов сезона-2025.

«В кризисе ли «Ред Булл»? Кризис – это преувеличение. Не нужно забывать, что мы единственная команда, за исключением «Макларена», выигравшая этап, и в последнее время мы немного прибавили. Хотя по-прежнему не удовлетворены. У нас иные амбиции. Мы хотим выигрывать гонки и кубки. И для этого вам недостаточно иметь выдающегося гонщика, вам нужна и быстрейшая машина. Сейчас у нас этого нет», — приводит слова Марко издание Bild.

Ранее Марко раскрыл истинное отставание «Ред Булл» от действующего лидера чемпионата «Макларена».