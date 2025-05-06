Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен высказался о шутках насчёт отцовства после того, как сам стал папой

Ферстаппен высказался о шутках насчёт отцовства после того, как сам стал папой
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос по поводу гонщика «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберга, который ранее был единственным отцом среди действующих пилотов Формулы-1. Ранее стало известно, что возлюбленная Макса Келли Пике родила дочь.

– Говорил ли Нико что-то типа: «Макс, давай вместе откроем клуб?
– Да, мы говорили после Джидды, когда вместе летели домой. Иногда я вижу, как Нико гуляет по Монако с малышом, а иногда из аэропорта его забирает семья, и это всегда мило, — сказал Ферстаппен во время Гран-при Майами.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Эмилии-Романьи, состоится с 16 по 18 мая.

Материалы по теме
Эксперт La Gazzetta dello Sport: «Феррари» было бы лучше взять Ферстаппена, а не Хэмилтона

Ферстаппен и участница группы BLACKPINK в Майами:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android