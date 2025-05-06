Ферстаппен высказался о шутках насчёт отцовства после того, как сам стал папой

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос по поводу гонщика «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберга, который ранее был единственным отцом среди действующих пилотов Формулы-1. Ранее стало известно, что возлюбленная Макса Келли Пике родила дочь.

– Говорил ли Нико что-то типа: «Макс, давай вместе откроем клуб?

– Да, мы говорили после Джидды, когда вместе летели домой. Иногда я вижу, как Нико гуляет по Монако с малышом, а иногда из аэропорта его забирает семья, и это всегда мило, — сказал Ферстаппен во время Гран-при Майами.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Эмилии-Романьи, состоится с 16 по 18 мая.

Ферстаппен и участница группы BLACKPINK в Майами: