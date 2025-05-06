«Не надо это скрывать». Макс Ферстаппен высказался об Оскаре Пиастри
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Пилот «Рел Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о молодых гонщиках Формулы-1.
«Я испытываю огромное уважение к молодым ребятам, которые стали заниматься этим видом спорта. Оскар Пиастри отлично справляется. Не думаю, что нужно пытаться это скрывать. Это не слабость», — сказал Ферстаппен во время общения с прессой на Гран-при Майами.
Напомним, пилот «Макларена» Оскар Пиастри стал победителем Гран-при Майами. Вторым был его напарник Ландо Норрис. Топ-3 замкнул Джордж Расселл из «Мерседеса». Ферстаппен показал четвёртый результат.
Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
04 мая 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:28:51.587
2
Ландо Норрис
McLaren
+4.630
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+37.644
Следующий этап Формулы-1, Гран-при Эмилии-Романьи, состоится с 16 по 18 мая.
Ферстаппен и участница группы BLACKPINK в Майами:
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