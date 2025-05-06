Хельмут Марко оценил шансы на то, что Ферстаппен останется в «Ред Булл» в 2026 году

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о потенциальном уходе четырёхкратного чемпиона мира нидерландца Макса Ферстаппена из команды.

«Шансы на уход уже стали меньше. Макс проявил лояльность и публично поддержал «Ред Булл». Сейчас я вижу это так. Он полностью сосредоточен на работе здесь. Вот почему я не считаю, что он задумывается об изменениях. И я убежден, что Макс будет выступать за «Ред Булл» в 2026 году», — приводит слова Марко издание Bild.

Ранее Марко раскрыл истинное отставание «Ред Булл» от действующего лидера чемпионата «Макларена».

Макс Ферстаппен мстит сопернику, выбивая его с трассы: