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Фернандо Алонсо: наша цель — титул в 2026 году

Фернандо Алонсо: наша цель — титул в 2026 году
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Двукратный чемпион мира испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо строит оптимистичные планы на 2026 год, он намерен завоевать третье чемпионство, надеясь на пользу от изменений в регламенте Формулы-1.

«Наша цель — титул в 2026 году. Двигаемся ли мы в правильном направлении? Мы это узнаем до февраля 2026 года, но сейчас в нашем составе появился лучший в истории конструктор, Эдриан Ньюи, и у нас есть новая аэротруба.

Но, к сожалению, впереди нас ещё ожидает 19 гонок в этом году, где результат не будет складываться в нашу пользу, мы не будем набирать очки», — приводит слова Алонсо AS.

Напомним, в 2026 году, согласно новому регламенту Формулы-1, будет внедрена активная аэродинамика, а также расширенные возможности для обгона благодаря новому режиму ручного управления мощностью электромотора.

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