Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Полиция начала расследование по инциденту со смертельным столкновением мотогонщиков

Полиция начала расследование по инциденту со смертельным столкновением мотогонщиков
Аудио-версия:
Комментарии

Полиция приступила к расследованию инцидента, произошедшего во время гонки British Superbikes в Оултон-парке, в котором погибли два мотогонщика.

Напомним, авария произошла на первом круге гонки, когда участники выезжали из поворота. В результате столкновения упали 11 мотогонщиков. 21-летний спортсмен Оуэн Дженнер и 29-летний Шейн Ричардс попали под другие мотоциклы и получили тяжелейшие травмы черепа и груди, которые оказались несовместимы с жизнью.

«Полиция расследует две смерти по поручению коронера после массовой аварии в Оултон-парке сегодня днём.

После столкновения, в результате которого два мотогонщика получили смертельные травмы, а ещё один попал в больницу, на место происшествия были вызваны экстренные службы.

Гонка была немедленно остановлена, и на трассу были направлены медицинские службы. В связи с чрезвычайной серьёзностью инцидента и продолжающимся медицинским вмешательством оставшаяся часть Bennetts British Superbike Championship была отменена», — говорится в заявлении полиции графства Чешир.

Материалы по теме
Видео: два мотогонщика погибли в результате массовой аварии в гонке British Supersport
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android