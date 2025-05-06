Полиция начала расследование по инциденту со смертельным столкновением мотогонщиков

Полиция приступила к расследованию инцидента, произошедшего во время гонки British Superbikes в Оултон-парке, в котором погибли два мотогонщика.

Напомним, авария произошла на первом круге гонки, когда участники выезжали из поворота. В результате столкновения упали 11 мотогонщиков. 21-летний спортсмен Оуэн Дженнер и 29-летний Шейн Ричардс попали под другие мотоциклы и получили тяжелейшие травмы черепа и груди, которые оказались несовместимы с жизнью.

«Полиция расследует две смерти по поручению коронера после массовой аварии в Оултон-парке сегодня днём.

После столкновения, в результате которого два мотогонщика получили смертельные травмы, а ещё один попал в больницу, на место происшествия были вызваны экстренные службы.

Гонка была немедленно остановлена, и на трассу были направлены медицинские службы. В связи с чрезвычайной серьёзностью инцидента и продолжающимся медицинским вмешательством оставшаяся часть Bennetts British Superbike Championship была отменена», — говорится в заявлении полиции графства Чешир.