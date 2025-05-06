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Организаторы British Superbikes в Оултон-парке прокомментировали трагедию с мотогонщиками

Организаторы British Superbikes в Оултон-парке прокомментировали трагедию с мотогонщиками
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Компания MotorSport Vision Racing (MSVR), являвшаяся организатором гонки British Superbikes в Оултон-парке (Чешир, Великобритания), во время которой погибли два мотогонщика, назвала причину трагического инцидента.

«В начале сегодняшней дневной гонки Quattro Group British Supersport Championship в Оултон-парке на выходе из первого поворота, поворота Old Hall на первом круге, произошёл инцидент цепной реакции, в результате которого упали 11 гонщиков.

Гонка была немедленно остановлена, и на трассе были задействованы медицинские службы. Из-за чрезвычайной серьёзности инцидента и продолжающихся медицинских мероприятий оставшаяся часть соревнования Bennetts British Superbike Championship была отменена.

Этот катастрофический инцидент трагически привёл к тому, что два гонщика получили смертельные травмы, и ещё один получил серьёзные повреждения. Совет по контролю за мотогонками и MotorSport Vision Racing расследуют все обстоятельства инцидента совместно с коронером и полицией Чешира», — приводит заявление организаторов Mirror.

Напомним, в результате трагедии погибли 21-летний Оуэн Дженнер и 29-летний Шейн Ричардсон.

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