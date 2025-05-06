Стал известен вердикт ФИА по жалобе команд на конструкцию задних тормозов «Макларена»

Международная автомобильная федерации (ФИА) после многочисленных проверок не нашла нарушений в конструкции задних тормозов «Макларена», которая стала предметом жалобы в организацию со стороны других команд Формулы-1. Об этом сообщает The Race.

Напомним, недовольство конкурентов заключалось в том, что благодаря данному техническому решению британская команда может контролировать температуру задних шин лучше, чем любая другая. Основное внимание было сосредоточено на способе охлаждения внешней поверхности заднего тормозного барабана, что впоследствии помогает предотвратить перегрев обода колеса и шины, которая над ним установлена.

Сообщается, что ФИА провела более детальную проверку после Гран-при Формулы-1 в Майами, однако признала данный технический компонент законным.

На данный момент гонщики «Макларена» Оскар Пиастри и Ландо Норрис лидируют в общем зачёте пилотов сезона-2025 Формулы-1, набрав 131 и 115 очков соответственно.