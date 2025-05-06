Стелла рассказал, как «Макларену» удалось добиться прогресса в работе задних тормозов

Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла рассказал, каким образом команда добилась такого уровня контроля температуры задних шин, что даёт ей преимущество перед конкурентами. Ранее сегодня, 6 мая, ФИА вынесла положительное решение по конструкции задних тормозов британской конюшни.

«Это результат очень целенаправленной инженерной работы. Если бы вы спросили меня до начала сезона, я бы сказал, что мы инвестировали в улучшение взаимодействия с шинами. Но я бы не утверждал, что масштабы были такими, какие мы видим в подобных гонках», — приводит слова Стеллы The Race.

Напомним, ранее в ФИА была направлена жалоба со стороны других команда Формулы-1 с просьбой проверить данный технический элемент «Макларена» на предмет законности.