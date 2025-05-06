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Колапинто проедет тестовый день за рулём машины «Альпин» — RacingNews365

Колапинто проедет тестовый день за рулём машины «Альпин» — RacingNews365
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Резервный гонщик «Альпин» Франко Колапинто проведёт в среду, 7 мая, частные тесты на трассе в Зандворте. Об этом сообщает RacingNews365.

Как сообщает источник, французский коллектив проводил тесты в том числе и сегодня, однако пока неизвестно, кто находился за рулём машины. По правилам чемпионата, в такие тестовые дни команда может задействовать как основного, так и резервного гонщика.

Напомним, ранее сообщалось, что один из спонсоров 21-летнего аргентинского гонщика, являющегося резервным пилотом команды «Альпин», готов утроить взнос, если аргентинец станет боевым пилотом коллектива. СМИ сообщали, что Колапинто может сменить Джека Дуэна в составе команды уже на следующем Гран-при, который пройдёт в Имоле.

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