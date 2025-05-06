Ральф Шумахер — об инциденте Сайнса и Хэмилтона: не знаю, что хотел сделать Карлос

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер, прокомментировал инцидент между испанским гонщиком Карлосом Сайнсом и семикратным чемпионом мира, гонщиком «Феррари» Льюисом Хэмилтоном на последнем круге Гран-при Майами.

«Не знаю, что конкретно хотел сделать Сайнс. Что должен сказать — так не постапют на последнем круге. нельзя так въезжать в соперника. Он слишком поздно нажал на тормоз. Не знаю, куда конкретно он ехал, но был не прав.

С одной стороны, внешне Карлос очень спокоен. Но его одолевают амбиции, и, конечно, ему вообще такое не нравится. Конечно, ему невероятно хотелось обогнать свой старый болид «Феррари», — приводит слова Ральфа Шумахера Motorsport-Total.

Напомним, судьи посчитали произошедшее гоночным инцидентом, не определив пилота, который несёт за него преимущественную ответственность.