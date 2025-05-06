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Стал известен хронометраж фильма «Формула-1»

Стал известен хронометраж фильма «Формула-1»
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Хронометраж фильма «Формула-1» режиссёра Джозефа Косински составит 2 часа 30 минут. Об этом сообщает AMC.

Напомним, лента расскажет о вымышленной команде «Апекс», которая получает восходящую звезду Ф-1 Джошуа Пирса (Демсон Идрис). Понимая, что юному дарованию требуется опытный наставник, владелец команды (Хавьер Бардем) приглашает на роль напарника Пирса своего старого друга Сонни Хейса (Брэд Питт) — ветерана гонок, который выступал в Ф-1 в 1990-х.

Питт — лауреат двух премий «Золотой глобус», двух премий Американской гильдии киноактёров и двух наград Британской киноакадемии. Обладатель премии «Оскар» как один из продюсеров фильма «12 лет рабства» — победителя в категории «Лучший фильм» на церемонии 2014 года — и за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Однажды в Голливуде» (2020).

Премьера ленты состоится 27 июня 2025 года.

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