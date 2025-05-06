Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оливер Оукс покинул «Альпин», руководителем команды стал Флавио Бриаторе

Оливер Оукс покинул «Альпин», руководителем команды стал Флавио Бриаторе
Комментарии

Команда Формулы-1 «Альпин» объявила, что руководитель коллектива Оливер Оукс уволен со своего поста.

Место Оукса в качестве руководителя команды займёт исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе.

«Команда хотела бы поблагодарить Оливера за его усилия с момента его присоединения прошлым летом и за его вклад в обеспечение команде шестого места в Кубке конструкторов 2024 года», — гласит сообщение пресс-службы «Альпин».

При этом в команде отказались от дальнейших комментариев. Примечательно, что, по слухам, именно Оукс настаивал на том, чтобы австралийский пилот Джек Дуэн выступал за команду до конца сезона 2025 года. При этом клиентом Бриаторе как менеджера является резервный гонщик французской команды Франко Колапинто.

Материалы по теме
Дуэн: мне нравится прямота Бриаторе
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android