Оливер Оукс покинул «Альпин», руководителем команды стал Флавио Бриаторе

Команда Формулы-1 «Альпин» объявила, что руководитель коллектива Оливер Оукс уволен со своего поста.

Место Оукса в качестве руководителя команды займёт исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе.

«Команда хотела бы поблагодарить Оливера за его усилия с момента его присоединения прошлым летом и за его вклад в обеспечение команде шестого места в Кубке конструкторов 2024 года», — гласит сообщение пресс-службы «Альпин».

При этом в команде отказались от дальнейших комментариев. Примечательно, что, по слухам, именно Оукс настаивал на том, чтобы австралийский пилот Джек Дуэн выступал за команду до конца сезона 2025 года. При этом клиентом Бриаторе как менеджера является резервный гонщик французской команды Франко Колапинто.