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Макс Ферстаппен ответил на вопрос о завершении карьеры

Макс Ферстаппен ответил на вопрос о завершении карьеры
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Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

«У меня контракт до 2028 года. Поэтому я в любом случае останусь до тех пор. А после этого будет зависеть от того, какие проекты будут доступны и будут ли они интересны. В конечном счёте после моего первого титула чемпиона мира я уже сказал, что всё остальное будет бонусом. Вот как я это вижу.

Поэтому я буду продолжать заниматься этим до тех пор, пока мне это нравится, и вижу себя связанным с автоспортом. За последние годы наш спорт сильно изменился. Так что я буду здесь, пока он мне нравится. Или пока я готов оставить семью», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

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