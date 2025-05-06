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Президент ФИА выступил против ограничения расходов в Формуле-1

Президент ФИА выступил против ограничения расходов в Формуле-1
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Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем заявил, что не видит никакого смысла в потолке расходов команды Формулы-1.

«Я гляжу на потолок затрат, и это ещё одна головная боль для Федерации. В чём смысл? Я не вижу никакого. Правда.

Нельзя просто обвинять кого-то без письменной жалобы. А в случае протеста надо платить деньги», — приводит слова бен Сулайема AP News.

Потолок расходов в 2025 году в Формуле-1 составляет $ 140,4 млн.

Напомним, ранее исполнительный директор «Макларена» Зак Браун заявил, что ФИА необходимо требовать от команд вносить деньги на счёт Федерации при подаче протестов.

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