Президент ФИА выступил против ограничения расходов в Формуле-1

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем заявил, что не видит никакого смысла в потолке расходов команды Формулы-1.

«Я гляжу на потолок затрат, и это ещё одна головная боль для Федерации. В чём смысл? Я не вижу никакого. Правда.

Нельзя просто обвинять кого-то без письменной жалобы. А в случае протеста надо платить деньги», — приводит слова бен Сулайема AP News.

Потолок расходов в 2025 году в Формуле-1 составляет $ 140,4 млн.

Напомним, ранее исполнительный директор «Макларена» Зак Браун заявил, что ФИА необходимо требовать от команд вносить деньги на счёт Федерации при подаче протестов.