Стали известны причины ухода Оукса с поста руководителя «Альпин»

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Бывший руководитель «Альпин» Оливер Оукс покинул свой пост из-за разногласий с исполнительным советником команды Флавио Бриаторе. Об этом сообщает The Race.

Как информирует источник, Оукс был недоволен тем, что ему приходится публично отвечать за решения, принятые другими людьми. В частности, в качестве примера приводится ранняя замена Эстебана Окона на Джека Дуэна в конце прошлого сезона.

Кроме того, Оукс является сторонником Дуэна и был против замены австралийского гонщика на аргентинца Франко Колапинто, о чём сообщалось ранее.

При этом именно решение Бриаторе заменить Дуэна на Колапинто начиная со следующего Гран-при в Имоле стало последней каплей для Оукса, после чего он решил покинуть свой пост.

Напомним, официально о замене Дуэна пока не объявлено.