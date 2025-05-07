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Стало известно, с кем, кроме Переса, ведёт переговоры «Кадиллак»

Стало известно, с кем, кроме Переса, ведёт переговоры «Кадиллак»
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Команда Формулы-1 «Кадиллак», дебютирующая в чемпионате мира в 2026 году, ведёт переговоры с по меньшей мере тремя пилотами о выступлении в составе американского коллектива в 2026 году. Об этом сообщает Auto Motor und Sport.

По информации источника, команда ведёт переговоры с бывшими пилотами Формулы-1 Серхио Пересом, Валттери Боттасом и Гуаньюем Чжоу, а также с резервистом «Астон Мартин» Фелипе Друговичем и с пилотом серии IndyCar Пато О'Уордом.

Кроме того, на протяжении последнего времени активизировались переговоры между «Кадиллаком» и Миком Шумахером. При этом в «Дженерал Моторс» — материнской компании «Кадиллака» — заинтересованы в том числе и в немецком рынке, что может дать преимущество Шумахеру при переговорах.

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