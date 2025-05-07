Леклер признался, что не планировал пропускать Хэмилтона в Майами

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что не планировал пропускать вперёд своего напарника, семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, без приказа с капитанского мостика.

«Я не особо планировал пропускать Льюиса. Знал, что позади Льюис на «медиуме», так что к финишу у него будет больше проблем с шинами, чем у меня. Но я понимал, что он хотел попробовать сделать что-то другое. Я высоко это ценю, и на его месте я бы попробовал сделать то же самое, я бы действовал на «медиуме» агрессивнее.

У меня нет претензий к Хэмилтону. Он тоже хочет оптимизировать машину и добиться большего. Но потенциал машины такой, какой есть. Как бы то ни было, переговоры не всегда отражают реальное положение вещей», — приводит слова Шарля Леклера Speedcafe.