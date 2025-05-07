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Колапинто заменит Дуэна на этапе в Имоле, контракт рассчитан на шесть гонок — Canal+

Аргентинский резервист «Альпин» Франко Колапинто заменит Джека Дуэна в составе французской команды в качестве боевого пилота на следующем этапе чемпионата, Гран-при Эмилии-Романьи. Об этом сообщает Canal+.

Как информирует источник, контракт с аргентинцем будет рассчитан на шесть гонок с возможностью продления.

Сообщается, что официальное объявление о контракте с Колапинто состоится сегодня, 7 мая. Что касается Джека Дуэна, то он останется резервным гонщиком команды.

Напомним, на завершившемся Гран-при Майами Дуэн сошёл с дистанции после столкновения на старте в первом повороте с новозеландцем Лиамом Лоусоном, представляющим «Рейсинг Буллз».

Ранее французскую команду покинул руководитель Оливер Оукс, его обязанности на себя взял Флавио Бриаторе, являющийся исполнительным советником команды и занимающийся карьерой Колапинто.