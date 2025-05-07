Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Колапинто заменит Дуэна на этапе в Имоле, контракт рассчитан на шесть гонок — Canal+

Колапинто заменит Дуэна на этапе в Имоле, контракт рассчитан на шесть гонок — Canal+
Аудио-версия:
Комментарии

Аргентинский резервист «Альпин» Франко Колапинто заменит Джека Дуэна в составе французской команды в качестве боевого пилота на следующем этапе чемпионата, Гран-при Эмилии-Романьи. Об этом сообщает Canal+.

Как информирует источник, контракт с аргентинцем будет рассчитан на шесть гонок с возможностью продления.

Сообщается, что официальное объявление о контракте с Колапинто состоится сегодня, 7 мая. Что касается Джека Дуэна, то он останется резервным гонщиком команды.

Напомним, на завершившемся Гран-при Майами Дуэн сошёл с дистанции после столкновения на старте в первом повороте с новозеландцем Лиамом Лоусоном, представляющим «Рейсинг Буллз».

Ранее французскую команду покинул руководитель Оливер Оукс, его обязанности на себя взял Флавио Бриаторе, являющийся исполнительным советником команды и занимающийся карьерой Колапинто.

Материалы по теме
Стали известны причины ухода Оукса с поста руководителя «Альпин»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android