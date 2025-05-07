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Ральф Шумахер: не знаю, что происходит с Норрисом

Ральф Шумахер: не знаю, что происходит с Норрисом
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Ральф Шумахер после Гран-при Майами поделился мнением о пилоте «Макларена» Ландо Норрисе.

«Не знаю, что происходит с Норрисом. Он всегда был очень решителен в картинге и в младших сериях, но сейчас немного утратил это. Возможно, всё дело в том, что он слишком осторожен и слишком беспокоится о потере очков. Ему над этим нужно срочно поработать. Его имя уже не такое громкое. В то время как Пиастри даже заставил Макса Ферстаппена совершить небольшую ошибку», — приводит слова Шумахера Sky Sport Germany.

Напомним, в Майами Норрис был вторым. Победу одержал его товарищ по команде Оскар Пиастри.

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