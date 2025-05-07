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Франко Колапинто стал боевым пилотом «Альпин», контракт рассчитан на пять гонок

Франко Колапинто стал боевым пилотом «Альпин», контракт рассчитан на пять гонок
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Аргентинский пилот Франко Колапинто стал боевым гонщиком «Альпин». Об этом информирует пресс-служба французской команды. В гоночном коллективе он заменил австралийца Джека Дуэна. Контракт Франко рассчитан на пять гонок.

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Напомним, на завершившемся Гран-при Майами Дуэн сошёл с дистанции после столкновения на старте в первом повороте с новозеландцем Лиамом Лоусоном, представляющим «Рейсинг Буллз».

Ранее «Альпин» покинул её руководитель Оливер Оукс, его обязанности на себя взял Флавио Бриаторе, являющийся исполнительным советником команды и занимающийся карьерой Колапинто.

В настоящий момент французская команда занимает девятое место в Кубке конструктов, имея в активе семь очков.

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