Франко Колапинто стал боевым пилотом «Альпин», контракт рассчитан на пять гонок

Аргентинский пилот Франко Колапинто стал боевым гонщиком «Альпин». Об этом информирует пресс-служба французской команды. В гоночном коллективе он заменил австралийца Джека Дуэна. Контракт Франко рассчитан на пять гонок.
Напомним, на завершившемся Гран-при Майами Дуэн сошёл с дистанции после столкновения на старте в первом повороте с новозеландцем Лиамом Лоусоном, представляющим «Рейсинг Буллз».
Ранее «Альпин» покинул её руководитель Оливер Оукс, его обязанности на себя взял Флавио Бриаторе, являющийся исполнительным советником команды и занимающийся карьерой Колапинто.
В настоящий момент французская команда занимает девятое место в Кубке конструктов, имея в активе семь очков.