Бриаторе объяснил, почему «Альпин» назначила Колапинто боевым пилотом вместо Дуэна

Руководитель «Альпин» Флавио Бриаторе прокомментировал назначение аргентинца Франко Колапинто на должность боевого пилота команды. Контракт спортсмена будет рассчитан на пять гонок. В составе он заменит Джека Дуэна.

«Проанализировав первые гонки сезона, мы приняли решение посадить Франко за руль нашей машины. В течение следующих пяти гонок он будет представлять команду вместе с Пьером Гасли. Учитывая, что борьба на трассе в этом году стала плотнее, а у нас в распоряжении появилась конкурентоспособная машина, которую команда значительно улучшила за последние 12 месяцев, мы оказались в ситуации, когда назрела необходимость в ротации состава.

При этом мы понимаем, что сезон 2026 года будет иметь большое значение для команды, и проведение полной и справедливой оценки пилотов в сезоне нынешнем – правильный шаг, который позволит нам максимально реализовать амбиции в следующем году. Мы продолжаем поддерживать Джека. В этом сезоне он действовал очень профессионально. Следующие пять гонок дадут нам возможность попробовать что-то новое, а по истечении этого времени мы оценим наши возможности», — приводит слова Бриаторе пресс-служба «Альпин».

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