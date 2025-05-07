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Бриаторе объяснил, почему «Альпин» назначила Колапинто боевым пилотом вместо Дуэна

Бриаторе объяснил, почему «Альпин» назначила Колапинто боевым пилотом вместо Дуэна
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Руководитель «Альпин» Флавио Бриаторе прокомментировал назначение аргентинца Франко Колапинто на должность боевого пилота команды. Контракт спортсмена будет рассчитан на пять гонок. В составе он заменит Джека Дуэна.

«Проанализировав первые гонки сезона, мы приняли решение посадить Франко за руль нашей машины. В течение следующих пяти гонок он будет представлять команду вместе с Пьером Гасли. Учитывая, что борьба на трассе в этом году стала плотнее, а у нас в распоряжении появилась конкурентоспособная машина, которую команда значительно улучшила за последние 12 месяцев, мы оказались в ситуации, когда назрела необходимость в ротации состава.

При этом мы понимаем, что сезон 2026 года будет иметь большое значение для команды, и проведение полной и справедливой оценки пилотов в сезоне нынешнем – правильный шаг, который позволит нам максимально реализовать амбиции в следующем году. Мы продолжаем поддерживать Джека. В этом сезоне он действовал очень профессионально. Следующие пять гонок дадут нам возможность попробовать что-то новое, а по истечении этого времени мы оценим наши возможности», — приводит слова Бриаторе пресс-служба «Альпин».

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