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Стала известна новая должность Дуэна в «Альпин» после его замены на Колапинто

Стала известна новая должность Дуэна в «Альпин» после его замены на Колапинто
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Австралийский гонщик Джек Дуэн прокомментировал решение «Альпин» сделать его резервистом на следующие пять гонок.

«Очень горд, что сумел осуществить давнюю мечту и стать пилотом Формулы-1, пожизненно благодарен команде за помощь в её достижении. Очевидно, этот этап даётся мне нелегко, поскольку как гонщик я хочу соревноваться. Но я ценю доверие команды, у нас есть долгосрочные цели, и я продолжу отдавать все силы, чтобы их достичь. Я продолжу упорно работать. Будет интересно посмотреть на следующие пять гонок», — приводит слова Дуэна пресс-служба «Альпин».

Напомним, заменой Дуэна на следующие пять гонок стал аргентинец Франко Колапинто.

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