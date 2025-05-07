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Франко Колапинто отреагировал на решение «Альпин» сделать его боевым пилотом команды

Франко Колапинто отреагировал на решение «Альпин» сделать его боевым пилотом команды
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Аргентинец Франко Колапинто прокомментировал своё назначение на должность боевого пилота «Альпин». Ранее стало известно, что его соглашение с французской командой рассчитано на пять гонок. В «Альпин» он заменил австралийца Джека Дуэна.

«Во-первых, хотел бы поблагодарить команду за предоставленную мне возможность достойно выступать в следующих пяти гонках. Буду усердно работать, чтобы подготовиться к следующей гонке в Имоле и в целом предстоящему отрезку из трёх Гран-при подряд, который, несомненно, будет напряжённым и станет большим испытанием для всех. Сделаю всё возможное, чтобы показать наилучшие результаты вместе с Пьером», — приводит слова Колапинто пресс-служба «Альпин».

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