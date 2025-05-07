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Ральф Шумахер назвал преимущества Мика перед другими претендентами на место в «Кадиллаке»

Ральф Шумахер назвал преимущества Мика перед другими претендентами на место в «Кадиллаке»
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Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о преимуществах, которые имеет его племянник Мик Шумахер перед конкурентами на место боевого пилота команды «Кадиллак».

«У него уже есть опыт выступления в Формуле-1, и он здорово справлялся с ситуациями. У него были сложности, но в итоге всё получилось действительно очень хорошо. Теперь он в WEC, где также работает очень здорово, что тоже важно. Команде нужен гонщик, с которым она сможет чего-то добиться. Ей нужен гонщик, который не попадает в аварии и который является командным игроком», — приводит слова Шумахера Sky Sport Germany.

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