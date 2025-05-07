Марко высказался о Цуноде после Гран-при Майами

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о выступлении гонщика команды Юки Цуноды на Гран-при Майами. Напомним, японец показал 10-й результат. При этом Юки получил пятисекундный штраф за превышение скорости на пит-лейне.

«Его время прохождения круга было хорошим, даже близким к результату Макса. Надеюсь, в будущем он будет чаще набирать очки», — приводит слова спортивного консультанта «Ред Булл» Sky Sport Germany.

Напомним, напарник Цуноды Макс Ферстаппен на Гран-при Майами был четвёртым. Победу одержал Оскар Пиастри, представляющий «Макларен».

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