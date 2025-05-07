Марко высказался о Цуноде после Гран-при Майами
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о выступлении гонщика команды Юки Цуноды на Гран-при Майами. Напомним, японец показал 10-й результат. При этом Юки получил пятисекундный штраф за превышение скорости на пит-лейне.
Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
04 мая 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:28:51.587
2
Ландо Норрис
McLaren
+4.630
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+37.644
«Его время прохождения круга было хорошим, даже близким к результату Макса. Надеюсь, в будущем он будет чаще набирать очки», — приводит слова спортивного консультанта «Ред Булл» Sky Sport Germany.
Напомним, напарник Цуноды Макс Ферстаппен на Гран-при Майами был четвёртым. Победу одержал Оскар Пиастри, представляющий «Макларен».
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