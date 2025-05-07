Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко высказался о Цуноде после Гран-при Майами

Марко высказался о Цуноде после Гран-при Майами
Комментарии

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о выступлении гонщика команды Юки Цуноды на Гран-при Майами. Напомним, японец показал 10-й результат. При этом Юки получил пятисекундный штраф за превышение скорости на пит-лейне.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
04 мая 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:28:51.587
2
Ландо Норрис
McLaren
+4.630
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+37.644

«Его время прохождения круга было хорошим, даже близким к результату Макса. Надеюсь, в будущем он будет чаще набирать очки», — приводит слова спортивного консультанта «Ред Булл» Sky Sport Germany.

Напомним, напарник Цуноды Макс Ферстаппен на Гран-при Майами был четвёртым. Победу одержал Оскар Пиастри, представляющий «Макларен».

Материалы по теме
Леклер ниже Хэмилтона, юниор «Мерседеса» удивил. Оценки за Гран-при Майами Формулы-1
Леклер ниже Хэмилтона, юниор «Мерседеса» удивил. Оценки за Гран-при Майами Формулы-1

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android