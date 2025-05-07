Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Отец Антонелли оценил уровень сына в сравнении с напарником по «Мерседесу» Расселлом

Отец Антонелли оценил уровень сына в сравнении с напарником по «Мерседесу» Расселлом
Комментарии

Марко Антонелли, отец 18-летнего гонщика «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, поделился мнением о выступлении сына на недавнем Гран-при Майами. Напомним, Андреа показал шестой результат.

Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
04 мая 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:28:51.587
2
Ландо Норрис
McLaren
+4.630
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+37.644

«Уикенд прошёл здорово, но правда в том, что Кими всё ещё не был на подиуме. Буду очень честен: нам нужно продолжать работать. Расселл проделал потрясающую работу, и Кими сейчас не на его уровне. Цель должна быть другой», — приводит слова Антонелли-старшего Sky Sport Germany.

Напомним, напарник Кими Джордж Расселл в Майами показал третий результат. Вторым был Ландо Норрис из «Макларена», а победу одержал Оскар Пиастри («Макларен»).

Материалы по теме
«Абсолютно». Вольф категорично высказался об обвинениях «Макларена» в махинациях с шинами

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android