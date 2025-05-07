Отец Антонелли оценил уровень сына в сравнении с напарником по «Мерседесу» Расселлом

Марко Антонелли, отец 18-летнего гонщика «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, поделился мнением о выступлении сына на недавнем Гран-при Майами. Напомним, Андреа показал шестой результат.

«Уикенд прошёл здорово, но правда в том, что Кими всё ещё не был на подиуме. Буду очень честен: нам нужно продолжать работать. Расселл проделал потрясающую работу, и Кими сейчас не на его уровне. Цель должна быть другой», — приводит слова Антонелли-старшего Sky Sport Germany.

Напомним, напарник Кими Джордж Расселл в Майами показал третий результат. Вторым был Ландо Норрис из «Макларена», а победу одержал Оскар Пиастри («Макларен»).

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