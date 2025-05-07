Отец Антонелли оценил уровень сына в сравнении с напарником по «Мерседесу» Расселлом
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Марко Антонелли, отец 18-летнего гонщика «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, поделился мнением о выступлении сына на недавнем Гран-при Майами. Напомним, Андреа показал шестой результат.
Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
04 мая 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:28:51.587
2
Ландо Норрис
McLaren
+4.630
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+37.644
«Уикенд прошёл здорово, но правда в том, что Кими всё ещё не был на подиуме. Буду очень честен: нам нужно продолжать работать. Расселл проделал потрясающую работу, и Кими сейчас не на его уровне. Цель должна быть другой», — приводит слова Антонелли-старшего Sky Sport Germany.
Напомним, напарник Кими Джордж Расселл в Майами показал третий результат. Вторым был Ландо Норрис из «Макларена», а победу одержал Оскар Пиастри («Макларен»).
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