Марко: Лоусон не справился с давлением в «Ред Булл», сейчас он выступает лучше

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о решении команды перевести новозеландца Лиама Лоусона в «Рейсинг Буллз».

«Лиам не справился с давлением в «Ред Булл». Вот почему решение посадить в кокпит кого-то другого было правильным. Мы знаем, что делаем. И мы не бросили Лиама, он по-прежнему выступает в Формуле-1, в одном из 20 кокпитов на весь мир. Мы не выгоняли его, мы перевели его в «Рейсинг Буллз», там его хорошо приняли, и сейчас он снова выступает лучше», — приводит слова Марко издание Bild.

Ранее в «Рейсинг Буллз» рассказали об эмоциях Лоусона после замены на Цуноду в «Ред Булл».

Цунода и Лоусон сразились на сток-карах на грунтовой трассе