Норрис: я в Формуле-1 не для того, чтобы считаться лучшим в мире

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис высказался об отношении к собственной карьере в Формуле-1.

«Не думаю, что я хотел бы, чтобы меня помнили через 100 лет. Я просто хочу делать это ради себя. Я победил в Формуле-1, могу рассказать эту историю своим детям, а они могут сохранить её или написать свою.

Я не чувствую, что я здесь для того, чтобы всем запомниться и считаться лучшим в мире. Я здесь, чтобы наслаждаться своей жизнью и делиться ею. Думаю, моё видение отличается от некоторых. Некоторые считают наоборот: «Я хочу, чтобы меня запомнили навсегда», — сказал Норрис в подкасте The Pivot.

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