«Не стал бы недооценивать». Марко выделил одного из пилотов после Гран-при Майами

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о выступлении гонщика «Макларена» Оскара Пиастри и пилота «Рейсинг Буллз» Исака Хаджара на Гран-при Майами. Напомним, Пиастри стал победителем, а Хаджар показал 11-й результат.

«Выступление Пиастри? Я очень впечатлён. Он всегда сохраняет хладнокровие и постоянно прилагает усилия, чтобы оставаться впереди. Это впечатляет. Но я бы также не стал недооценивать нашего Исака Хаджара. Ему не хватило всего несколько сотых до своего первого очка в чемпионате», — приводит слова Марко издание oe24.at.

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