«Не стал бы недооценивать». Марко выделил одного из пилотов после Гран-при Майами
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением о выступлении гонщика «Макларена» Оскара Пиастри и пилота «Рейсинг Буллз» Исака Хаджара на Гран-при Майами. Напомним, Пиастри стал победителем, а Хаджар показал 11-й результат.
Формула-1 2025. Этап 6, Майами, США
Гран-при Майами. Гонка (57 кругов, 308.326 км)
04 мая 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Оскар Пиастри
McLaren
1:28:51.587
2
Ландо Норрис
McLaren
+4.630
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+37.644
«Выступление Пиастри? Я очень впечатлён. Он всегда сохраняет хладнокровие и постоянно прилагает усилия, чтобы оставаться впереди. Это впечатляет. Но я бы также не стал недооценивать нашего Исака Хаджара. Ему не хватило всего несколько сотых до своего первого очка в чемпионате», — приводит слова Марко издание oe24.at.
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