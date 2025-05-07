Хельмут Марко анонсировал новинки «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, что команда привезёт некоторые новинки на предстоящий Гран-при Эмилии-Романьи. Этап в Имоле состоится с 16 по 18 мая.

«Есть ли что-то в пользу того, что в Имоле мы выступим лучше? Мы привезём новинки. Вопрос в том, приблизит ли это нас к «Макларену». У них невероятная машина. Невероятно быстрая. Будем честны, поул Макса в Майами стал возможен только потому, что пилоты «Макларена» и Кими Антонелли из «Мерседеса» допустили ошибки в последней попытке», — приводит слова Хельмута издание oe24.at.

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