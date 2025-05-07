Сайнс-старший рассматривает идею баллотироваться на пост президента ФИА — Motorsport

Знаменитый гонщик Карлос Сайнс-старший, отец пилота «Уильямса» Карлоса Сайнса, рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост президента Международной автомобильной федерации (ФИА). Об этом информирует Motorsport.

«Источники, близкие к бывшему чемпиону мира по ралли и победителю «Дакара», сообщили, что несколько ключевых фигур из мира автоспорта обратились к нему с просьбой выступить против Мохаммеда бен Сулайема, нынешнего президента ФИА. Motorsport понимает, что Сайнс-старший сейчас серьёзно рассматривает возможность выступить против бен Сулайема, чьё пребывание на посту президента руководящего органа Формулы-1 было омрачено противоречиями», — говорится в сообщении издания.

Выборы президента ФИА должны состояться в конце этого года, хотя дата ещё не утверждена.

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