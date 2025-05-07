Бриаторе сделал заявление по поводу ухода Оукса с поста руководителя «Альпин»

Флавио Бриаторе прокомментировал уход с поста руководителя «Альпин» Оливера Оукса. В настоящий момент должность главы команды занимает сам Бриаторе.

«За последние 24 часа было много сказано. Однако будет неверно связывать решение об уходе Оливера только с предполагаемыми разногласиями или с тем, что у нас были разные взгляды. Это полная ложь и далеко от истины. У нас с Оли очень хорошие отношения, и у нас были долгосрочные амбиции вместе двигать команду вперёд. Мы уважаем просьбу Оли уйти в отставку и поэтому приняли его просьбу. Причины никак не связаны с командой и носят личный характер. Я буду и дальше принимать активное участие в работе команды вместе с сильным руководством, которое у нас уже есть. Мы будем усердно работать над улучшением наших позиций в нынешнем сезоне и подготовкой к следующему», — написал Бриаторе на своей странице в социальных сетях.

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