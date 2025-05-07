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«Уильямс» поздравил Колапинто с назначением на должность пилота «Альпин»

«Уильямс» поздравил Колапинто с назначением на должность пилота «Альпин»
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Команда Формулы-1 «Уильямс» поздравила аргентинца Франко Колапинто с назначением на должность боевого пилота «Альпин».

Напомним, сегодня, 7 мая, стало известно, что Колапинто проведёт следующие пять гонок вместо австралийца Джека Дуэна, ставшего резервистом.

«Поздравляем, Франко Колапинто. Здорово видеть ещё одного выпускника академии «Уильямса» на стартовой решётке Ф-1, с нетерпением ждём возможности посоревноваться в Имоле», — говорится в сообщении пресс-службы команды.

Франко Колапинто 21 год. Аргентинец является чемпионом испанской Формулы-4 в сезоне-2019, а также победителем юношеских Олимпийских игр – 2018 в соревнования по картингу. Сезон-2024 провёл в Формуле-2, где стал девятым по итогам чемпионата.

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