Марко ответил на вопрос по поводу шансов Феттеля стать его преемником в «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал свои же слова относительно прославленного немецкого гонщика Себастьяна Феттеля. Ранее Марко признавался, что считает четырёхкратного чемпиона Формулы-1 хорошим кандидатом на роль своего преемника в «Ред Булл».

«Себастьян Феттель как один из моих возможных преемников? Когда-то у меня была такая идея. Но пока ничего не решено. Мы всё ещё далеки от этого. Не знаю, захотят ли меня отправить на пенсию в конце года. Во всяком случае, я пока не собираюсь уходить: кто много отдыхает, начинает ржаветь», — приводит слова Марко oe24.at.

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