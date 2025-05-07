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«Ему стоит помалкивать». Прост дал совет Ландо Норрису

«Ему стоит помалкивать». Прост дал совет Ландо Норрису
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Четырёхкратный чемпион мира Ален Прост высказался о пилоте «Макларена» Ландо Норрисе и отметил, что тот неправильно ведёт себя при общении с прессой.

«Чем больше ты показываешь себя, тем уязвимее становишься. Я очень уважаю Ландо как пилота, но если бы я мог дать ему совет, то он был бы в том, что ему стоит помалкивать и не выставлять себя со слабой позиции. Последствия у этого колоссальны. Он создаёт себе неправильный имидж в команде.

Это гораздо важнее, чем вы думаете. Это влияет на впечатление о тебе у механиков и инженеров. Это очень важно. А ещё есть СМИ. В наши дни они оказывают огромное влияние на соцсети. Если послушать их сейчас, то можно узнать, что у Норриса нет шансов, а Льюис Хэмилтон потерял свой навык. На примере Льюиса можно увидеть это. Его сила всегда заключалась в признании ошибок, однако, когда он делает это публично, это подрывает его имидж. Люди говорят, что он спёкся, но мы видели по его победе в спринте в Шанхае, что это не так», — приводит слова Проста L'Equipe.

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