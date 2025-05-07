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Новый российский суперкар прошёл первые полноценные тесты

Новый российский суперкар прошёл первые полноценные тесты
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Российский гонщик Роман Русинов опубликовал видео с первых полноценных тестов суперкара Rossa LM GT3, которые состоялись на трассе в Барселоне, принимающей Гран-при Испании Формулы-1.

Суперкар Rossa был представлен в ноябре 2023 года. Дорожная версия автомобиля оснащается 5,2-литровым двигателем Judd V10, созданным для гонок на выносливость и развивающим мощность в 800 лошадиных сил. До 100 км/ч Rossa разгоняется за 3,2 секунды, а максимальная скорость автомобиля оценивается в 380 км/ч. Один из создателей суперкара — Игорь Ермилин, бывший главный конструктор Marussia Motors.

В январе 2025 года экипаж в составе Романа Русинова, экс-пилота Формулы-1 Никиты Мазепина, Харрисона Ньюи, сына прославленного инженера Эдриана Ньюи, а также Евгения Киреева выступил в «24 часах Дубая» на серийной гоночной Rossa LM GT. Автомобиль преодолел 52 круга и увидел клетчатый флаг.

Роман Русинов — о своём детище:
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