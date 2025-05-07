Дуэн в Майами находился под круглосуточной охраной из-за угроз от фанатов Колапинто

Бывший боевой пилот «Альпин», ныне резервист команды Джек Дуэн был вынужден находиться под круглосуточной охраной во время Гран-при Майами из-за угроз со стороны аргентинских болельщиков Франко Колапинто. Об этом сообщил инсайдер и журналист Ким Иллман в своём блоге на YouTube.

Кроме того, Дуэн собирался нанять охрану и для Гран-при Бразилии, если бы к тому моменту он сохранил позицию боевого гонщика.

Как рассказал Иллман, в соцсети был «слит» личный email адрес Дуэна, на который и поступали угрозы. Из-за этого Джек, его девушка и даже его отец Мик Дуэн очень беспокоились за свою безопасность в Майами.

Напомним, сегодня, 7 мая, было официально объявлено, что Франко Колапинто подписал контракт с «Альпин» на пять гонок и заменит Дуэна, начиная с Гран-при Эмилии-Романьи.