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Брандл: Ферстаппен видит, что в Пиастри есть что-то от уличного бойца

Брандл: Ферстаппен видит, что в Пиастри есть что-то от уличного бойца
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Мартин Брандл высказался о пилоте «Макларена» Оскаре Пиастри.

«Думаю, Ферстаппен видит, что в Пиастри есть что-то от уличного бойца. Мы могли наблюдать это в Джидде. Думаю, что, когда Макс видит Оскара в зеркалах, он понимает, что его ждёт иная борьба, нежели с Ландо Норрисом. Речь идёт в первую очередь о решительности Оскара и о том, как он позиционирует свою машину.

Нам не за что критиковать Ландо и его навыки, он обогнал «Мерседес», а затем — Макса. Это был высший пилотаж. Но я уверен, что вести борьбу колесо в колесо с Ландо и Оскаром — это разные вещи», — приводит слова Мартина Брандла GPBlog.

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