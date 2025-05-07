Брандл: Ферстаппен видит, что в Пиастри есть что-то от уличного бойца

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Мартин Брандл высказался о пилоте «Макларена» Оскаре Пиастри.

«Думаю, Ферстаппен видит, что в Пиастри есть что-то от уличного бойца. Мы могли наблюдать это в Джидде. Думаю, что, когда Макс видит Оскара в зеркалах, он понимает, что его ждёт иная борьба, нежели с Ландо Норрисом. Речь идёт в первую очередь о решительности Оскара и о том, как он позиционирует свою машину.

Нам не за что критиковать Ландо и его навыки, он обогнал «Мерседес», а затем — Макса. Это был высший пилотаж. Но я уверен, что вести борьбу колесо в колесо с Ландо и Оскаром — это разные вещи», — приводит слова Мартина Брандла GPBlog.