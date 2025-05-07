Окружению Дуэна сообщили о предстоящей замене на Колапинто ещё до гонки в Майами — Иллман

Сотрудники команды «Альпин» и окружение австралийского гонщика Джека Дуэна были проинформированы о намерениях коллектива произвести замену гонщиков перед Гран-при Эмилии-Романьи до гонки в Майами. Об этом сообщил журналист и инсайдер Ким Иллман. При этом сам Джек узнал об этом уже после гонки.

Напомним, сегодня, 7 мая, было официально объявлено, что Франко Колапинто подписал контракт с «Альпин» на пять гонок и заменит Дуэна, начиная с Гран-при Эмилии-Романьи.

На этапе в Майами Дуэн сошёл с дистанции после столкновения на старте в первом повороте с новозеландцем Лиамом Лоусоном, представляющим «Рейсинг Буллз».