Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эксперт: Пиастри доказал, что способен превзойти Ферстаппена

Эксперт: Пиастри доказал, что способен превзойти Ферстаппена
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джонни Херберт высказался о пилоте «Макларена», лидере чемпионата мира Оскаре Пиастри.

«Пиастри доказал, что способен превзойти Ферстаппена. Его психологическая устойчивость, его стабильность и гоночное мастерство оставляют приятное впечатление. Оскар прекрасно себя показывает, и при этом он невероятно спокоен, когда общается с командой по радио. Пиастри делает всё, что ему необходимо для того, чтобы выиграть титул. Он не уступает Ферстаппену по психологической устойчивости», — приводит слова Джонни Херберта RacingNews365.

Пиастри после шести Гран-при опережает своего напарника, Ландо Норриса, на 16 очков.

Материалы по теме
«Феррари» удручает, Норрис был лучше Пиастри. Итоги Гран-при Майами Формулы-1
«Феррари» удручает, Норрис был лучше Пиастри. Итоги Гран-при Майами Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android