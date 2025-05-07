Эксперт: Пиастри доказал, что способен превзойти Ферстаппена

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джонни Херберт высказался о пилоте «Макларена», лидере чемпионата мира Оскаре Пиастри.

«Пиастри доказал, что способен превзойти Ферстаппена. Его психологическая устойчивость, его стабильность и гоночное мастерство оставляют приятное впечатление. Оскар прекрасно себя показывает, и при этом он невероятно спокоен, когда общается с командой по радио. Пиастри делает всё, что ему необходимо для того, чтобы выиграть титул. Он не уступает Ферстаппену по психологической устойчивости», — приводит слова Джонни Херберта RacingNews365.

Пиастри после шести Гран-при опережает своего напарника, Ландо Норриса, на 16 очков.