Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Подходящий момент». Сайнс-старший подтвердил, что хочет побороться за пост президента ФИА

«Подходящий момент». Сайнс-старший подтвердил, что хочет побороться за пост президента ФИА
Аудио-версия:
Комментарии

Знаменитый гонщик Карлос Сайнс-старший, отец пилота «Уильямса» Карлоса Сайнса, объяснил, почему он запланировал участие в выборах президента Международной автомобильной федерации (ФИА).

«Возможность стать президентом ФИА уже несколько лет крутилась в моей голове, но сейчас я считаю, что настал подходящий момент в моей карьере, чтобы сделать этот шаг. Я уверен, что могу хорошо поработать на этой должности и собрать вокруг себя отличную команду, чтобы вернуть этому спорту то, что он дал мне.

За эти годы я накопил большой опыт в этом виде спорта и уверен, что смогу привнести что-то новое и интересное, чтобы укрепить и развить этот вид спорта и автомобильный мир. Очевидно, мне придётся оставить свою роль в карьере сына, но это не станет проблемой. Он уже не ребёнок, он в Формуле-1 10 лет, и мы оба знаем, что, если я возьмусь за проект ФИА, наши отношения изменятся. Однако ФИА — серьёзная организация, так что конфликта интересов не будет», — приводит слова Сайнса-старшего Autosport.

Материалы по теме
Сайнс-старший рассматривает идею баллотироваться на пост президента ФИА — Motorsport
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android