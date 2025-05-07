Франц Тост не исключил, что Ферстаппен возьмёт год перерыва в Формуле-1

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Альфа Таури» («Торо Россо») Франц Тост не исключил вариант, при котором четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен решит взять год перерыва после сезона-2025.

«Пакет обновлений должен быть действительно хорошим. Это касается как «Феррари», так и «Мерседеса». В противном случае чемпионат можно считать оконченным, а «Макларен» продолжит доминировать до конца сезона. Тогда даже такой выдающийся гонщик, как Макс Ферстаппен, ничего не сможет с этим сделать.

В теории я могу себе представить, что Макс в итоге возьмёт год отпуска, чтобы посмотреть, кто лучше с технической точки зрения реализует новые правила и двигатели, а затем вернётся. Одно можно сказать наверняка: все хотят, чтобы Макс был в команде, если это возможно. Во-первых, потому что он делает каждую команду значительно лучше, а во-вторых, чтобы он не достался другой команде», — приводит слова Тоста RacingNews365.