Хаджар опроверг слухи, что он нарочно не опередил Цуноду в Майами

Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар опроверг слух, что он нарочно не стал приближаться к пилоту «Ред Булл» Юки Цуноде ближе, чем на пять секунд, чтобы не отбирать очки у гонщика старшей команды австрийского концерна. Напомним, Цунода по итогам гонки получил пятисекундный штраф, однако сохранил место в первой десятке.

«Я выложился по полной. В конце концов, этого оказалось недостаточно. Юки, возможно, допустил несколько ошибок, но гораздо важнее то, что я допустил гораздо больше. Это стоило мне попадания в десятку», — приводит слова Исака Хаджара журналист Адам Купер на своей странице в социальной сети.

Хаджару не хватило менее секунды, чтобы в итоге опередить Цуноду.