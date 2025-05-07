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Херберт — о Расселле: все лучшие гонщики немного высокомерны

Херберт — о Расселле: все лучшие гонщики немного высокомерны
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джонни Херберт высказался о британском гонщике «Мерседеса» Джордже Расселле.

«Джордж отлично справляется. Мне нравятся его поведение и уверенность в себе. Многие называют это высокомерием, но все лучшие таковы. Чтобы стать успешным на трассе, нужно быть немного высокомерным. Мы очень хотим, чтобы Джордж сразился с Ферстаппеном, потому что их борьба захватывает, а у них есть разногласия – как на трассе, так и за её пределами.

Я не удивлён скоростью или стабильностью Джорджа в этом сезоне. Он доказывает, что многие его недооценивали. Он очень умён», — приводит слова Херберта AceOdds.

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