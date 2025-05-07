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Стелла: Пиастри и его гоночный инженер проделали потрясающую работу

Стелла: Пиастри и его гоночный инженер проделали потрясающую работу
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Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла высказался о прогрессе лидера чемпионата Оскара Пиастри в сезоне-2025.

«Если посмотреть, как сейчас Оскар справляется с шинами и их износом, то становится ясно, что это связано не только с болидом. Единственный способ внести подобные улучшения — понимать, как работать с машиной.

Это произошло не просто так и даже не по той причине, что Оскар повзрослел. Инженеры проделали огромную работу в изучении стиля пилотирования Пиастри. Как я уже говорил, это говорит о качестве работы, проделанной Оскаром и его гоночным инженером», — приводит слова Андреа Стеллы Motorsport.

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