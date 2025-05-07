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Пиастри: Дуэн уже может гордиться тем, что сделал

Пиастри: Дуэн уже может гордиться тем, что сделал
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Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри высказался о потере места боевого пилота «Альпин» его соотечественником Джеком Дуэном.

«Я буквально только что узнал об уходе их руководителя команды. Я не слышал официального объявления об уходе Джека, но, очевидно, я видел слухи. Думаю, если это в конце пути Джека в Формуле-1, то он может уже гордиться тем, что он сюда попал. Это нелегко, особенно когда ты родился в Австралии. На этом пути приходится принимать непростые решения.

Так что если в Майами была его последняя гонка, то, думаю, можно держать голову высоко. Он был гонщиком Формулы-1, и этого никто не сможет отнять. Я уверен, что его ещё ждёт успешная карьера, что бы ни случилось», — приводит слова Пиастри PlanetF1.

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