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Пьер Гасли посетил ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом»

Пьер Гасли посетил ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом»
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Французский гонщик команды Формулы-1 «Альпин» Пьер Гасли присутствует на ответном полуфинальном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА между «ПСЖ» и «Арсеналом». Игра проходит в эти минуты на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

На момент написания новости счёт 1:0 в пользу парижан. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Пьер попал в трансляцию матча в ходе первого тайма, он находится на трибунах.

Фото: Кадр из трансляции

Первая игра между командами проходила в Лондоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу французского клуба. В составе парижан отличился нападающий Усман Дембеле с передачи вингера Хвичи Кварацхелии. Ранее путёвку в финал Лиги чемпионов заработал «Интер», оказавшийся сильнее каталонской «Барселоны».

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